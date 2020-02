elektromobilność Marcin Łukasik 46 minut temu

Mało aut, drogi prąd i obcięte dopłaty. Plan rozwoju elektromobilności w Polsce powoli się sypie

Choć rząd zapowiadał, że rozwój elektromobilności w Polsce będzie priorytetem, to wciąż ciężko mówić o prawdziwej rewolucji. Po kraju wciąż jeździ niewiele aut elektrycznych, a do tego okazało się, że dopłaty do nich będą niższe. Gwoździem do trumny mogą okazać się ceny prądu.

