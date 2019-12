Mały ZUS. Ustawa przeszła przez Sejm

Mały ZUS ma wejść w życie od lutego 2020. Uprawnieni do Małego ZUS w obecnej formule powinni zgłosić chęć korzystania z tej ulgi do 08 stycznia 2020 r.

Mały ZUS plus. Małe firmy mogą tak planować przychody, by płacić niższe składki

Prawo do niższych składek ZUS dla małych firm może objąć 320 tys. przedsiębiorców. Ustawa zakłada obniżenie wysokości składek dla najmniejszych przedsiębiorstw i uzależnienie ich od dochodów z roku poprzedniego. Dotyczy to firm, które nie przekraczają miesięcznie dochodu do 6 tys. zł i przychodu do 10 tys. zł.