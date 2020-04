MAP zapewnia, że nie będzie likwidacji kopalń. Nieoficjalnie: rozważane "usypianie" m.in. kopalni Wujek

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarło radio TOK FM, wynika, że zlikwidowane miałyby być kopalnia "Pokój" w Rudzie Śląskiej oraz "Wujek" w Katowicach. Obie należą do Polskiej Grupy Górniczej. Najlepsze kopalnie tej spółki z Rybnickiego Okręgu Węglowego miałyby trafić do Polskiej Grupy Energetycznej, która jest jednym z akcjonariuszy PGG.