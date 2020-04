Coraz mniej chętnych na polski węgiel. Winny koronawirus i import energii

Zawieszenie w zasadzie całej aktywności usługowej – i znakomitej części aktywności handlowej, które trwa od połowy marca, przekłada się na duże zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w Polsce. Odetchnie środowisko, ale powody do zmartwienia ma Polska Grupa Górnicza, która dostaje bardzo mało zleceń. "Gazeta Wyborcza" donosi, że W przedsiębiorstwa energetyczne Enea oraz Tauron nie zamówiły od niej na kwiecień ani tony węgla.

Górnicy z PGG muszą dopuszczać do siebie myśl, że produkcja węgla będzie musiała być ograniczona, a to - jak napisał w piśmie do górników w zeszłym tygodniu szef związku Kadra Górnictwo Krzysztof Stanisławski - będzie "trudne bez narażania kopalń na likwidację".