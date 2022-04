Marek Belka: Walka z inflacją musi boleć. "Putinflacja"? Ta dopiero nadchodzi

"Putinflacja"? Marek Belka: dopiero nadchodzi

Odcięcie się od rosyjskiego gazu. Prof. Belka: potrzeba czasu

– PE jest (tutaj – przyp. red.) bardzo radykalny. Uchwalił rezolucję, która wzywa do natychmiastowego porzucenia importu surowców energetycznych z Rosji. Ale gdybym ja był premierem, musiałbym zrobić to w sposób stopniowy tak jak zapowiedziała to KE – mówił prof. Belka.

– Frans Timmermans powiedział, że do końca roku UE obniży o 2/3 zakupy surowców energetycznych z Rosji. Czyli nie do zera, bo tego nie można zrobić. Ale 2/3 to jest potężne uderzenie w Rosję. My oczywiście atakujemy Niemcy, że jeszcze śmią kupować gaz, ale jak była głosowana ustawa sankcyjna w Sejmie, to (poprawka dotycząca LPG – przyp. red.) nie przeszła, bo natychmiast nie możemy pozbyć się tego rosyjskiego gazu. Trzeba nam trochę czasu. Ważna jest konsekwencja, by te sankcje wprowadzać zarówno w Polsce, jak i w Europie, i nie bluzgać przy okazji na siebie jak część naszych kolegów w stosunku do Niemiec – mówił Marek Belka.