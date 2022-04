Premier znów o "putinflacji". Według niego to ona odpowiada za wzrost rat kredytów. Ile w tym prawdy?

Mateusz Morawiecki uważa, że za inflację i wysokie raty kredytów odpowiada Putin i wojna w Ukrainie. Jednak zdaniem eksperta, z którym rozmawiał money.pl, nie jest to do końca prawda. Czynniki wojenne odbijają się na cenach m.in. energii, ale to nie jest jedyny powód inflacji w naszym kraju. Jest też inny, o którym premier nie mówi.