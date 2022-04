Premier: w Polsce pojawiła się "putinflacja", inflacja wywołana przez Putina

Premier Mateusz Morawiecki mówił w sobotę, że rosyjska wojna w Ukrainie wybudziła nas wszystkich ze snu, a zwłaszcza przywódców zachodniej Europy. – To jest dzisiaj potężne zagrożenie geopolityczne. To przebudowuje cały system polityczny dzisiejszego świata. Ta wielka zmiana wprowadza dzisiaj – do Polski i całej Europy – "putinflację", inflację Putina – stwierdził szef polskiego rządu.