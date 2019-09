Marian Banaś i jego oświadczenia majątkowe. Szef NIK odpowiada na zarzuty

Według reportera 400-metrowa kamienica wciąż należy do szefa NIK (jak tłumaczy, jest umowa przedwstępna sprzedaży, ale do transakcji ostatecznie nie doszło). Jej najemca prowadzi w budynku pensjonat z pokojami na godziny. Takie miejsca wykorzystywane są przez ludzi umawiających się na seks.

Reporter poszedł do pensjonatu i wynajął pokój. Usługa nie została zapisana na kasie fiskalnej, nie został też wydany paragon. Co więcej, według ustaleń dziennikarza przybytek prowadzą ludzie powiązani z półświatkiem, ale też mający z Banasiem dobre relacje - a przynajmniej próbowali to pokazać, gdy przyszło do konfrontacji z dziennikarzem.