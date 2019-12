Marian Banaś nie przyszedł na posiedzenie senackiej komisji. Marszałek Tomasz Grodzki komentuje

- W Senacie debata toczy się przy użyciu języka parlamentarnego. Z pewnością traktowałem to jako szansę dla prezesa NIK-u - mówił we wtorek Grodzki, który był gościem "Kropki nad i".

- Chciałem się dowiedzieć, jak to się stało, że w momencie jego wyboru nie wiedzieliśmy aż tylu informacji na temat jego stanu majątkowego - tłumaczył marszałek Senatu.

Przypomniał, że we wtorek szef Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Zygmunt Frankiewicz zapowiedział zwrócenie się z prośbą o wyjaśnienia do CBA i ABW. Wyjaśnił, że o ile z ABW nie będzie łatwo, bo nie podlega Senatowi, o tyle CBA co roku składa przed izbą wyższą parlamentu informację na temat swojej działalności.