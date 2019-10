Marian Banaś odpowiedział CBA. Jego pismo leży na biurku szefa Biura

- Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego je (pismo – red.) przeanalizuje i odniesienie się do uwag skierowanych do zastrzeżeń - powiedział rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Tym samym potwierdził wcześniejsze informacje RMF FM o tym, że odpowiedź Mariana Banasia trafiło do Biura.

Marian Banaś w grudniu 2016 roku został wiceministrem finansów, a 1 marca kolejnego roku trafił do Krajowej Administracji Skarbowej, by zająć stanowisko szefa tej struktury. Nie był to jednak początek przygody Mariana Banasia w skarbówce - od wygrania przez PiS wyborów był szefem Służby Celnej i podsekretarzem stanu w resorcie finansów. Te same funkcje pełnił w latach 2005-2008, czyli za pierwszego rządu PiS.