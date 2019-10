Marian Banaś wciąż prezesem NIK. Z politykami PiS jest związany od lat 90-tych

Dymisja Mariana Banasia może być na rękę Prawu i Sprawiedliwości. W końcu kandydaturę na prezesa NIK musi zatwierdzić Sejm i Senat, a w świetle wyników niedzielnych wyborów, PiS może mieć problem z zatwierdzeniem nowego kandydata w izbie wyższej kolejnej kadencji. W końcu senatorowie-elekci wiązani z opozycją zdobyli 51 ze 100 miejsc. Na razie do dymisji nie doszło, a jedyną możliwością jest samodzielne odejście Banasia lub skazanie go prawomocnym wyrokiem. Na razie politycy partii władzy bronią Mariana Banasia i przekonują że udanie się na urlop do czasu wyjaśnienia sprawy z kamienicą jest świetnym rozwiązaniem.