Mateusz Morawiecki zapowiada "wielki program" dla małych miast i wsi

Premier wskazał, że ta obietnica jest podparta wielkim programem. - Programem, który dzisiaj rusza. Kolejne, potężne inwestycje, ruszają we wszystkich samorządach. Ale pamiętajcie, kiedyś było to zero inwestycji, bo nie było takiego programu inwestycji strategicznych - straszył Morawiecki.

Nowe rozdanie w ramach rządowego programu

- Dla Śląska ten ostatni nabór do programu inwestycji strategicznych to ponad 2 mld złotych, a w połączeniu z naborem poprzednim, ze specjalnych stref ekonomicznych, to około 3 mld złotych - wyliczał Mateusz Morawiecki .

- To są inwestycje państwowe, inwestycje prywatne. Bardzo wiele zagranicznych, ale także polskich inwestorów. To one wszystkie, w połączeniu z rozwojem infrastruktury, dróg i kolei, to, co dzisiaj na Śląsku również jest naszym udziałem. Ale również inwestycji w energetykę, w światłowody i inne elementy całej infrastruktury gospodarczej. To one wszystkie sprawiły, że mamy dzisiaj na Śląsku najniższe bezrobocie w historii Rzeczypospolitej - podkreślił premier Morawiecki.