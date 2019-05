Mąż minister Teresy Czerwińskiej w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Jedna wątpliwość

W 2017 roku Bogumił Czerwiński, prywatnie mąż Teresy Czerwińskiej, minister finansów, został powołany do rady nadzorczej PFR Ventures - spółki córki Polskiego Funduszu Rozwoju. Funduszu, który jest ważnym elementem strategii gospodarczej premiera Mateusza Morawieckiego, zajmującego się też m.in. wsparciem startupów.

Druga spółka, o której pisze dziennik, to producent paliw alternatywnych Euro-Eko z Mielca, należącej do funduszu Agencji Rozwoju Przemysłu (obecnie w PFR TFI). Tu Bogumił Czerwiński trafił w kwietniu tego roku.

Jak przypomina dziennik, PFR Ventures zarządza funduszami pochodzącymi z budżetu UE i podlega kontroli Ministerstwa Finansów. Audyt został tam przeprowadzony jednak tylko raz, kiedy Czerwińskiego w spółce jeszcze nie było, a Teresa Czerwińska nie była szefem resortu finansów. Czerwińska, będąc już w resorcie, pilotowała nowelizację budżetu, w ramach której dokapitalizowano PFR. Niedługo potem do funduszu trafił Bogumił Czerwiński - opisuje chronologicznie dziennik. Jak dodaje, Czerwiński nie musiał mieć akceptacji rady ds. spółek skarbu, bo zapis, że taka jest wymagana, pojawił się już po powołaniu go do rady.