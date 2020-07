Pełniącym obowiązki prezesa TVP jest od marca Maciej Łopiński. Kurski, choć już nie w fotelu prezesa, nadal ma ogromny wpływ na telewizję. 31 maja Rada Mediów Narodowych ponownie powołała go do Zarządu TVP. Co ciekawe, tego dnia Rada przyjęła dwie uchwały dotyczące Jacka Kurskiego.W pierwszej uchyliła powołanie go do Zarządu z dnia 22 maja, a drugą – ponownie powołująca go do Zarządu spółki.