Memorandum ws. odbudowy Ukrainy. Warszawa i Kijów mają plan

Do podpisania memorandum doszło w środę w Warszawie w obecności prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zeleńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego . Podpisane zostało też porozumienie o wspólnej produkcji pocisków czołgowych kalibru 125 mm , których Ukraina potrzebuje do odparcia rosyjskiej inwazji.

- Wojna nadal trwa, dlatego bieżąca pomoc i odpowiadanie na aktualne potrzeby jest teraz priorytetem. Jednak chcemy też wspierać Ukrainę później, w jej powojennej odbudowie - mówił minister Buda. - We współpracy z naszymi sojusznikami, partnerami i instytucjami międzynarodowymi, chcemy odegrać ważną rolę w odbudowie Ukrainy. Doświadczenie Polski, jako centrum logistycznego dla bieżącej pomocy może zostać rozszerzone na centrum logistyczne na rzecz odbudowy Ukrainy - wyjaśnił.

- Odbudowa Ukrainy to nie tylko odbudowa budynków, ale także modernizacja kraju i reformy umożliwiające członkostwo m.in. w Unii Europejskiej. Wsparcie odbudowy to także wymiana doświadczeń i know-how. Deklarujemy wsparcie Ukrainy w procesie dostosowań prawodawstwa do wymogów UE - powiedział minister.