Międzyzdroje. Gmina tłumaczy się z pozwolenia na budowę wieżowca na plaży

Co ciekawe, według Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach teren miasta jest objęty obszarem parku krajobrazowego. W najbliższym sąsiedztwie zaczyna się także obszar Wolińskiego Parku Narodowego i rezerwatu. Co na to władze miasta?

"Przez okres dalszych prac nad planem w latach 2008-2011 nie były zgłaszane żadne uwagi co do wysokości planowanego obiektu, wręcz przeciwnie - budziły one ogólny entuzjazm wśród mieszkańców, co miało odzwierciedlenie w opiniach wygłaszanych przez mieszkańców na licznych spotkaniach organizowanych w okresie poprzedzającym przystąpienie do prac nad planem zagospodarowania. Z kolei wszystkie inne uwagi wniesione na etapie procesu planistycznego zostały rozstrzygnięte przez Radę w uchwale końcowej. Wśród wniesionych uwag w tym okresie nie ma żadnych dotyczących wysokości obiektu" - czytamy w komunikacie.