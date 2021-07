Miliarderzy na zakupach. Zabytkowy pałac i wyspa nad Jeziorakiem sprzedane

Grinel 30 min. temu zgłoś do moderacji 10 18 Odpowiedz

Zarobił i teraz ma problem co z tym zrobić. Po co komu tyle pieniedzy?!! Pomyślcie sobie ile ludzi mogłoby dostatnio sobie przezyć całe zycie za to ile on wydał zaledwie na jedną nieruchomosc ot tak sobie dla własnego kaprysu i dlatego, że coś musiał w końcu z tymi pieniędzmi zrobić.