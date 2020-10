wiadomości oprac. Krzysztof Janoś 1 godzinę temu

Miliardy euro na energetykę. Bruksela da nam pieniądze, ale nie na wydobycie

Są duże szanse na to, by Polska była jednym z głównych beneficjentów Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Całość obliczono na ok. 19 mld euro. Pojawia się tu jednak jeden problem. UE nie przeznaczy tych środków na wsparcie wydobycia, a Polska chce "kopać" do 2049 r.

