Chcą zdjąć zboże z rynku. Rząd jest gotów wydać miliardy. Podał kwotę

Rząd przymierza się do wprowadzenia mechanizmu dopłat do sprzedaży zboża. W ten sposób chce zdjąć nadmiar płodów rolnych z rynku. W czwartek wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podał, ile na ten cel ma trafić pieniędzy. Dopłaty mają być wypłacane do końca maja.