Miliony z Unii. Posłużą do modernizacji sieci dystrybucyjnych

Pieniądze na dofinansowanie pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Podpisane umowy obejmują rozwój inteligentnej sieci dystrybucyjnej na terenie oddziałów PGE Dystrybucja w Warszawie i Skarżysku-Kamiennej. Natomiast w przypadku Energa-Operator fundusze mają zwiększyć potencjał przyłączania nowych OZE na terenach oddziałów Olsztyn i Płock.

Energetyka. Unijne dofinansowanie na modernizację

Całkowita wartość wspomnianych trzech projektów to 220 mln zł, natomiast dofinansowanie z funduszy europejskich sięga 145 mln zł. Na projekty PGE Dystrybucja przypadnie 91 mln zł pieniędzy z UE, a na działania Energa-Operator – o 54 mln zł.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Spytaliśmy młodych. Wiedzą, ile kosztują prąd, benzyna czy iPhone?

Przy okazji podpisania umów prezes PGE Dariusz Marzec podkreślał, że sieci dystrybucyjne to kluczowy element transformacji. Muszą być inteligentniejsze i elastyczniejsze, aby lepiej służyć aktywom wytwórczym, których struktura, zasięg i lokalizacje ulegają zmianie – przekonywał.

Dodał, że w przygotowaniu są kolejne umowy na dofinansowanie. Dzięki tym już podpisanym PGE będzie mogło zmodernizować 70 km sieci i 11 stacji elektroenergetycznych.

Energetyka. Modernizacja sieci dystrybucji jest konieczna, choć kosztowna

Szef PGE przypomniał też, że w ostatnim roku spółka zainwestowała w rozwój sieci dystrybucyjnych 4 mld zł. W następnych latach inwestycje te dalej będą na takim poziomie. – Staramy się o środki bezzwrotne, aby nie obciążać kosztami odbiorców – podkreślił.

Także wiceprezes Energa-Operator Marek Kasicki zwrócił uwagę, że inwestycje w sieci dystrybucyjne wymagają dużego kapitału. Najlepiej jednak, aby to był kapitał bezzwrotny, tak aby kosztów nie odczuwali odbiorcy.

Jak dodał, jego spółka ma kolejne projekty, w których liczy na 500 mln zł unijnego dofinansowania. Przypomniał przy tym, że tegoroczne nakłady inwestycyjne spółki to 2,9 mld zł, prawie dwa razy więcej niż w poprzednich latach.

Energetyka. Potrzebna "kropla w morzu potrzeb"

Ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska natomiast oceniła, że podpisane w środę umowy "to kropla w morzu potrzeb, ale i bardzo ważny moment". – Przystępujemy do oczekiwanego procesu modernizacji sieci dystrybucyjnych – zaznaczyła. Przypomniała też, że statystyki mówią o problemach z podłączaniem nowych źródeł OZE do sieci.

Aby ten problem rozwiązać, musimy dokonać szeregu inwestycji i te umowy to dopiero początek wielkiej modernizacji sieci elektroenergetycznych – zapowiedziała Paulina Hennig-Kloska.

Ministra zapewniła, że resort konsultuje z operatorami przesyłowym i dystrybucyjnymi sposoby dalszej modernizacji sieci. Wszystko po to, by kolejne projekty lepiej odpowiadały wyzwaniom, w tym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego.

PGE Dystrybucja i Energa-Operator to państwowe podmioty

PGE Dystrybucja należy do Grupy Kapitałowej PGE. Jest to Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD), dostarczający energię elektryczną do ok. 5,5 mln odbiorców na obszarze 130 tys. km kw. na terenie województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.

Energa-Operator z kolei to OSD z kontrolowanej przez Orlen Grupy Energa. Ma ok. 3,3 mln odbiorców, działa na obszarze ok. 75 tys. km kw. na terenach województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.