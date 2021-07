Miłosz Kłeczek z TVP. Reporter bez kontraktu, udziałowiec firmy z milionową dotacją od państwa

Jego ostatnia potyczka słowna w sejmie z Donaldem Tuskiem skierowała na niego uwagę mediów. Jednak nie jest to jego pierwsze tego typu starcie. O reporterze było głośno także m.in. w sierpniu 2018 r., gdy wdał się w sprzeczkę z Rafałem Trzaskowskim (wówczas kandydatem na prezydenta Warszawy). Polityk oczekiwał, że mężczyzna z mikrofonem się przedstawi. Dziennikarz TVP Info uparcie odmawiał i odsyłał do Google.

Obecny rozgłos spowodował jednak, że użytkownicy Twittera przypomnieli o jego biznesowej działalności, a konkretnie o fakcie, że spółka Financial Poland, w której jest Miłosz Kłeczek jest udziałowcem (ma pakiet 90 proc.) dostała tylko w 2020 r. 3,6 mln zł pomocy publicznej.

Financial Poland handlowała m.in. importowaną z Chin elektroniką. Jednak obecnie na stronie internetowej firmy, która reklamuje się jako „Import bez granic”, nie można już niczego kupić.

Tymczasem z KRS firmy wynika, że np. w 2019 roku jej przychody wynosiły 12,5 mln zł, z kolei 628 tys. zł zysku wpłacono na kapitał zapasowy.

Dodatkowo spółkę hojnie wsparły państwowe instytucje. Około 0,5 mln zł dostała z tarczy kryzysowej od PFR w 2020 roku, zaś 58 tys. zł od Prezydenta Miasta Częstochowy, kolejne 16 tys. zł pochodziło z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Biznesowe centrum na Śląsku

Pozostałe 3 mln zł objęła "regionalna pomoc inwestycyjna" od Marszałka Województwa Śląskiego. O co konkretnie chodzi? Okazuje się, że Financial Poland, która na co dzień handluje elektroniką, wybuduje halę magazynową wraz z m.in. wyposażeniem oraz oprogramowaniem umożliwiającym świadczenie innowacyjnych usług.

Z rządowej mapy dotacji UE wynika, że będzie to „Innowacyjne Centrum Biznesowe do kompleksowej obsługi procesów dystrybucji z rożnych branż technologicznych rynków wschodzących”.

Zapytaliśmy rzecznika prasowego śląskiego urzędu o szczegóły inwestycji i planowany jej start. Nie dowiedzieliśmy się jednak niczego więcej niż to, co znajduje się na stronie internetowej.

- Financial Poland realizuje projekt stworzenia Nowoczesnego Innowacyjnego Centrum Biznesowego w celu świadczenia innowacyjnych na skalę europejską usług prezentacji i dystrybucji produktów z branż technologicznych, elektronicznych, elektromaszynowych, ICT oraz budowlanych. Realizacja projektu jest przewidziana na okres od sierpnia 2020 do końca lipca 2022 roku - informuje Sławomir Gruszka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w przesłanym do nas oświadczeniu.

Urzędnik twierdzi jednocześnie, że jak dotąd firma Financial Poland nie przedstawiła jeszcze żadnego wniosku o płatność, więc nie zostały na razie przekazane jej żadne środki na rzecz refundacji kosztów w projekcie.

Prześwietla wyroki

Financial Poland to nie jedyna firma, w której działał Miłosz Kłeczek. W lipcu 2010 roku dziennikarz założył firmę Dixon, która handlowała towarami z Chin. Sprowadzała stamtąd zabawki i elektronikę. Jej roczne przychody wynosiły ponad 2 mln zł.

Jednak w 2020 roku Gazeta Wyborcza poinformowała, że dziennikarz, jako prezes spółki Dixon, nie wykonał prawomocnego wyroku sądu dotyczącego spłaty kilkudziesięciu tys. zł z odsetkami. Dług bezskutecznie próbował ściągnąć komornik. Kłeczek wszystkiemu jednak zaprzeczył, publikując oświadczenie na Twitterze.

Miłosz Kłeczek pracuje w telewizji od ponad pięciu lat. Wcześniej pracował dla m.in. dla Superstacji, TVN24, TTV, TVN Meteo i radiowej Jedynki. W ostatnim czasie jego kariera nabrała tempa. W październiku 2019 roku dziennikarz zadebiutował jako prowadzący pasma informacyjnego, a w kolejnym roku został głównym prowadzącym paradokumentu "Kasta" na TVP Info, gdzie prześwietla sądowe wyroki.

Co ciekawe, nie jest on nawet oficjalnym pracownikiem TVP, bo nie wiąże go z tą instytucją żaden kontrakt.

Poinformował o tym poseł Nowoczesnej Adam Szłapka, który chciał się dowiedzieć od TVP, z jaka jest miesięczna wysokość wynagrodzenia dziennikarza. W odpowiedzi dostał pismo, z którego wynika, że reporter nie jest pracownikiem TVP i nie ma podpisanej umowy, co oznacza, że nie jest nawet współpracownikiem.

Miłosz Kłeczek, z którym się skontaktowaliśmy, nie chciał rozmawiać na temat inwestycji na Śląsku ani o działalności Financial Poland. Poprosił o przesłanie pytań.

W jego imieniu odpowiedział pełnomocnik, adwokat Bartosz Kociński. Z odpowiedzi wynika, że centrum biznesowe, na które firma Financial Poland otrzymała 3 mln zł dotacji, powstanie w Częstochowie i będzie mieć około 1,2 tys. powierzchni. Obiekt powstanie do końca 2023 r. Na obecnym etapie inwestycja realizowana jest z własnych środków firmy.

- Informacja o tym, czym zajmuje się Financial Poland jest dostępna w KRS-ie i jest prawdziwa. Spółka realizuje działalność gospodarczą w ramach zgłoszonych do KRS kodów PKD. Nie ma nic wspólnego z usługami finansowymi, pożyczkowymi i ogólnie pojętą branżą finansową. Prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną artykułów użytku domowego (głośniki, ładowarki, wentylatory, zabawki itd.) poprzez kanały sprzedaży internetowej. Towary handlowe pozyskiwane są w Chinach, w czym spółka ma wieloletnie doświadczenie - informuje pełnomocnik.

Ponadto, jego zdaniem Miłosz Kłeczek, jako współudziałowiec, mimo tak dużego pakietu udziałów, nie ma wpływu na bieżące decyzje podejmowane przez zarząd spółki. - Członkowie zarządu i pracownicy nie prowadzą żadnej działalności politycznej. Nie należeli i nie należą do żadnej partii politycznej, nie piastują funkcji publicznych i nie zasiadają w organach spółek Skarbu Państwa, ani z udziałem jednostek samorządu terytorialnego - napisał Bartosz Kociński w przesłanym do nas oświadczeniu.

