Mimo rosnącego napięcia w Mołdawii Gazprom nadal dostarcza gaz

Pomimo kierowanych pod adresem Mołdawii gróźb dotyczących możliwości wstrzymania dostaw gazu ziemnego koncern Gazprom realizuje dostarczanie surowca, podały w poniedziałek władze w Kiszyniowie. Przypomniały, że umowa na realizację dostaw obowiązywała do 30 kwietnia.

Gazprom ma przesyłać gaz także w maju

Jak informuje mołdawski dziennik "Timpul", Gazprom oficjalnie potwierdził, że będzie przesyłał surowiec do Mołdawii również w maju.

Rosja szykuje się do kolejnej agresji?

Według informacji dziennika "The Times" rosyjskie władze opracowały plan inwazji, zgodnie z którym Mołdawia zostanie wkrótce zaatakowana według tzw. donbaskiego scenariusza.

Według cytowanych przez dziennik ukraińskich źródeł wywiadowczych istnieje "szereg przesłanek", które wskazują na to, że w bliskiej perspektywie może dojść do ataku na to byłe państwo radzieckie, w którego armii służy zaledwie 3250 żołnierzy.