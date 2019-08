Ministerstwo finansów: nie będzie podwyżek dla posłów

Oglądaj też: Wicepremier o zarobkach w budżetówce: My ministrowie jakoś dajemy sobie radę

"Zakładany jest wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, przy czym nie dotyczy to osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Nie jest bowiem planowana zmiana kwoty bazowej, od której zależą m.in. wynagrodzenia ministrów, posłów oraz senatorów" - podkreślił rzecznik resortu.

"W przedmiotowej sprawie Minister Finansów wystosował 10 lipca 2019 r. pismo do szefa Kancelarii Sejmu, w którym poinformował, że kwoty bazowe dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osób objętych i nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zostały zwiększone o 6 proc.. Kancelaria Sejmu, jako płatnik poselskich uposażeń i diet, była zobowiązana do uwzględnienia powyższych informacji w planach finansowych na przyszły rok" - tłumaczyłp Centrum Informacyjne Sejmu i jednocześnie przypomniało, że do momentu uchwalenia budżetu jakiekolwiek propozycje Ministerstwa Finansów w tej sptrawie należy traktować jako projekt, a nie ostateczne ustalenia.