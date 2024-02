"Miotła" w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Jest nowy p.o. prezesa

Słabe to 54 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

To nie jest dobra decyzja Panowie rządzący. PGZ tak dobrych wyników jak obecnie nie miała chyba nigdy. No cóż, TKM bezpartyjni fachowcy ;). Kto by nie przyszedł na miejsce, juz bylego Prezesa, ma wysoko postawioną poprzeczkę...