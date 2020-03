Młodym przedsiębiorcom skarbówka niestraszna. Boją się nieuczciwych kontrahentów

Poproszony o skomentowanie wyników – zgodnie z którymi 21 proc. ankietowanych najbardziej boi się właśnie niesumienności kontrahentów - Andrzej Głowacki, prezes firmy konsultingowej DGA SA, na której zlecenie powstało badanie, wyjaśnił, że obawa jest w pełni uzasadniona. Przekonuje on, że wynika z bardzo niskiego kapitału społecznego.

– W Polsce tylko 15,2 proc. mieszkańców stwierdza, że prawdziwe jest stwierdzenie, że "większości ludzi można ufać". W Niemczech to 80 proc. Tylko co ósmy Polak jest członkiem organizacji, stowarzyszenia, a w Skandynawii każdy mieszkaniec należy średnio do trzech – wylicza Głowacki.