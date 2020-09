Młodzi ekonomiści z Polski zabierają głos

Podczas pierwszego dnia Impact’20 Connected Edition driven by Metropolia GZM Impact’20 swój oficjalny start ogłosiła Polska Sieć Ekonomii. Jej celem jest wprowadzenie świeżych idei do polskiej debaty i praktyki ekonomicznej np. w kwestii ograniczeń związanych z długiem publicznym. To także szereg inicjatyw m.in. stypendia i platforma e-learningowa.

