Mobilizacja do wojska uderzy w rosyjską gospodarkę. "Nie ma dla niej planu"

"Moskwa nie ma planu dla społeczeństwa i gospodarki na wypadek wojny i nie ma nikogo do obsadzenia stanowisk tych, którzy uciekli lub zostali wcieleni do wojska" - pisze we wtorek Politico. Media zwracają uwagę, że coraz więcej mężczyzn ucieka z kraju, co jeszcze mocniej odbije się na jego gospodarce.