"Money. To się liczy". Kiedy odmrożenie gospodarki? Artyści już nie wytrzymują. Gościem: Olga Semeniuk

Dawid Podsiadło, Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski i inni artyści apelują do rządu o umożliwienie im powrotu do pracy. Kiedy to nastąpi? M.in. o to zapytamy Olgę Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Na program "Money. To się liczy" zapraszamy od godz. 9.15.