Premier Morawiecki chwali się finansami państwa. "To wstyd dla PO"

Morawiecki: niech ekonomiści zmierzą się z tą rękawicą

Dodał, że kiedy koalicja PO-PSL obejmowała rządy w 2008 roku, to dług do PKB wynosił około 47 proc., a jak "oddawali rządy, w 2015-2016 roku to dług ten wynosił 56-57 proc."