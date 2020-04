Morawiecki z odezwą do przedsiębiorców. "Wyjdziemy z tego kryzysu"

Morawiecki - co nie powinno dziwić - zachwalał w nim rozwiązania, które rząd przyjął w ramach tarczy antykryzysowej. Po raz kolejny podkreślał, że epidemia koronawirusa uderzyła w podstawy polskiej gospodarki oraz że wartość pomocy wyniesie 212 mld zł.

Powtórzył również, że to największy tego typu pakiet w historii naszego kraju.

- Celem tarczy kryzysowej jest pomoc dla polskich firm, aby nie dopuścić do spirali zwolnień - powiedział. Dodawał również, że najważniejsze jest w tej chwili zachowanie miejsc pracy.

Apelował do zarządów firm, by zapoznali się z zapisami pakietu pomocowego. - Moi ministrowie są do waszej dyspozycji - zapewnił szef rządu.