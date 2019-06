Morawiecki zainaugurował nowe 500+. "Zamieniliśmy złote karuzele VAT-owskie na ten wspaniały program"

- To polisa, którą dajemy każdemu dziecku. Mnożąc 500 zł przez 18 lat, wychodzi kwota 108 tys. zł – powiedział szef rządu.

Wyraził nadzieję, że "będzie to impuls do lepszego życia".

- Te 6 tys. zł rocznie to swego rodzaju wsparcie dla realizacji potrzeb takich, jak zakup odzieży czy bilet do kina dla całej rodziny albo jakieś inne ważne potrzeby. To dla niektórych sprawy małe, ale dla milionów polskich rodzin mają znaczenie zasadnicze – powiedział Morawiecki.