Murapol zabiera głos po decyzji o karze od KNF

Murapol dostał we wtorek dwie kary za naruszenie ustawy o ofercie publicznej.

Kara w wysokości 9,9 mln PLN nałożona została za mające - w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego - miejsce w 2017 r. naruszenie obowiązku odnośnie do ogłoszenia tzw. wezwania następczego do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding S.A. w związku z przekroczeniem przez Murapol S.A. wraz z Venture Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym zarządzanym przez Trigon TFI S.A. (obecnie Lartiq TFI S.A.) 33% ogólnej liczby głosów w spółce Skarbiec Holding S.A. albo niedokonaniem zbycia w tym terminie akcji Skarbiec Holding S.A. w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w tej spółce (w terminie 3 miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów).

"Należy podkreślić, że jest to pierwszy przypadek nałożenia na Murapol S.A. kary pieniężnej, czy też jakiejkolwiek innej postaci sankcji administracyjnej przez Komisję Nadzoru Finansowego" - odpowiada Murapol w przesłanym do naszej redakcji komunikacie.

"Murapol S.A. nie może w jakimkolwiek przypadku zgodzić się z przyjętym przez Komisję Nadzoru Finansowego rozumieniem pojęcia „parkowania akcji”. Komisja Nadzoru Finansowego przyjmuje bowiem - wbrew literalnej treści przepisu z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie - że dla wystąpienia tzw. parkowania akcji wystarczające jest to, że jeden podmiot (tj. podmiot, który dokonuje tzw. parkowania akcji) ponosi ryzyko ekonomiczne związane z akcjami, które to akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych innego podmiotu (tj. podmiotu, na którym akcje są zaparkowane). Murapol S.A. chciałby w tym kontekście podkreślić to, że ta sytuacja kiedykolwiek nie wystąpiła w przypadku Murapol S.A.; wymienione wyżej podmioty - na których w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego akcje były "zaparkowane" - ponosiły bowiem pełne ryzyko ekonomiczne związane z tymi pakietami akcji Skarbiec Holding S.A." - podaje spółka.