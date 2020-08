Na Białorusi nie będzie powtórki z Krymu. "Putin będzie działał w białych rękawiczkach"

Masowe protesty na Białorusi przywołują w pamięci to, co 7 lat temu działo się na kijowskim Majdanie. Tam skończyło się "zielonymi ludzikami" i aneksją Krymu przez Rosję Władimira Putina.

Potencjalnych scenariuszy nie chcę jednak kreślić. - Kluczowa jest teraz próba sił, do której dochodzić będzie w najbliższych godzinach - ucina dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.

- Nie spodziewałbym się powtórki z Ukrainy. Sankcje nałożone choćby przez Unię Europejską zbyt mocno dotknęły Rosję, by po raz drugi próbowała realizować ten sam scenariusz – mówi money.pl dr Maxim Rust, białoruski politolog i redaktor miesięcznika "New Eastern Europe", wydawanego przez Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu.