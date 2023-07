Na dnie Morza Czarnego odkryto duże złoża gazu. Bułgaria z szansą na zarobek

Delian Dobrew oznajmił, że konsorcjum spółek Total i OMV , które od lat prowadzi działalność na wodach Morza Czarnego należących do Bułgarii, odkryło złoża, które pozwolą na wydobycie do 13 mld metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie.

Wcześniej o podobnych odkryciach informowały Turcja oraz Rumunia. Co więcej, władze w Bukareszcie w zeszłym roku przystąpiły do wydobycia surowca na przemysłową skalę. To samo planuje zrobić Bułgaria.