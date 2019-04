Na drewnie można zarobić. Ponad pół miliarda zysku Lasów Państwowych

Przychody Lasów Państwowych w 2018 r. wyniosły 9,8 mld zł, co oznacza wzrost o około 800 mln zł w stosunku do roku poprzedniego. Wzrosły także koszty – 9,2 mld zł przy 8,6 mld zł w 2017 r. – oraz zysk. Ten ostatni zamknął się na poziomie 555 mln zł podczas gdy rok wcześniej było to około 440 mln zł – wynika z informacji przekazanych PAP przez Lasy Państwowe.