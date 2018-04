432 mln zł zysku Lasów Państwowych. Prawie 8 mld zł przychodów ze sprzedaży drewna

Głównym dochodem przedsiębiorstwa jest sprzedaż drewna

432 mln zł zysku brutto zanotowały Lasy Państwowe w 2017 roku. Do budżetu państwa wpłaciły 2 mld zł, głównie w postaci podatku VAT, którego wartość wyniosła 1,8 mld zł.

Wynikami finansowymi Lasów Państwowych z Polską Agencją Prasową podzieliła się rzeczniczka tej instytucji Anna Malinowska.

Zysk LP w 2017 roku okazał się niemal identyczny z tym, jaki osiągnięto w 2016 roku - 430 mln zł brutto. Głównym dochodem przedsiębiorstwa jest sprzedaż drewna. Przychody z tej działalności wyniosły prawie 8 mld zł.

Lasy Państwowe wpłaciły do budżetu w 2017 roku 1,8 mld zł w podatku VAT. Dodatkowe 158 mln zł zostało wpłacone do budżetu z tytułu podatku od drewna. Oprócz tego do gmin trafiło 270 mln zł, głównie w postaci podatku leśnego - 228 mln zł. Z kolei do ZUS wpłacono 454 mln zł.

Na badania naukowe Lasy Państwowe przeznaczyły prawie 50 mln zł, a dotacja na parki narodowe wyniosła 66 mln zł. Przedsiębiorstwo przeznaczyło 38 mln zł na prowadzone wspólnie z samorządami remonty i budowę dróg.

W 2017 roku Lasy Państwowe rozpoczęły całkiem nową dla siebie działalność. W grudniu otworzyły pierwszy z zapowiadanych sklepów z dziczyzną. Przedsięwzięcie nie ma jednak charakteru komercyjnego i jest nastawione na promocję tego rodzaju mięsa. Projekt zaplanowano na 4 lata.