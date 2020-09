motoryzacja oprac. Anna Zaleska 1 godzinę temu

Na Podkarpaciu powstaje fabryka kabli do samochodów elektrycznych

Phoenix Contact E-Mobility - firma produkująca części do samochodów eletrycznych - buduje fabrykę pod Rzeszowem. Produkcja ma ruszyć na początku przyszłego roku, a do 2025 roku znajdzie w niej pracę ok. 400 osób.

