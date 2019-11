węgiel 29 minut temu

Na zwałach zalega już 13,5 mln ton węgla

Tak ogromnych zapasów węgla nie było w Polsce od lat. Ceny rodzimego węgla są dużo wyższe niż na Zachodzie, ale to nie pomaga. Do kryzysu dołoży się do także… rząd, który musi zwiększyć udział zielonej energii.

