Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii przyznana. Trzech laureatów

oprac. Krystian Rosiński 58 minut temu (aktualizacja 24 minuty temu )

(Fot: NobelPrize) ekonomia

Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla otrzymali: Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer. W uzasadnieniu napisano, że nagroda została przyznana "za eksperymentalne podejście do łagodzenia globalnego ubóstwa". Trójka naukowców nie była faworytami do otrzymania tej nagrody.