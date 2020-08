Najdłuższa ściana węgla znajduje się w Polsce. Bogdanka rozpoczyna wydobycie

Średnie wydobycie dobowe ze ściany może wynieść do 20 000 ton urobku, ale w niektórych etapach eksploatacji może to być nawet 30 000 ton urobku na dobę – informuje serwis "Energetyka24".

Obecnie trwa proces wdrażania rozwiązania umożliwiającego transport załogi przenośnikami taśmowymi przystosowanymi do przewozu ludzi, co pozwoli na dalszą poprawę wydajności i efektywnego wykorzystania czasu pracy.

W przeszłości w Chinach w rejonie Mongolii Wewnętrznej eksploatowano ściany o wybiegach od 8 km do nawet 11 km, jednakże znajdowały się one na niewielkich głębokościach tj. maksymalnie do 300 m poniżej powierzchni terenu. Ściana w Bogdance znajduje się na głębokości od 895 m do 1015 m poniżej powierzchni terenu.