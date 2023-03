Najwięksi dłużnicy podatkowi na Słowacji. Liderem Grażyna Kulczyk

Słowacja co roku publikuje listy największych dłużników podatkowych - podaje wyborcza.biz. W ciągu ostatniego roku w pierwszej dziesiątce znalazły się firmy, które łącznie są winne państwu ponad 260 mln euro.

Grażyna Kulczyk na czele słowackiej listy

"Na czele listy znalazła się Grażyna Maria Kulczyk, jedna z najbogatszych Polek, była żona Jana Kulczyka. W ostatnim zestawieniu magazynu 'Forbes' znalazła się na 65. miejscu z majątkiem szacowanym na 1,2 mld zł (to głównie dzieła sztuki i nieruchomości). Słowacy twierdzą jednak, że w ich kraju ma do oddania 40,8 mln euro, czyli ok. 191 mln zł" - informuje serwis.