Największa fala strajków od czasów Thatcher przelewa się przez Wyspy. Bank Anglii ostrzega przed najgorszym

PRAWDA 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ile wyniesie czynsz maksymalny najmu lokalu mieszkalnego haracz za spanie dla kamienicznika ? Ustawa zakazujonca kosmicznych czynszy opłata za użytkowanie mieszkania powinna wynocić maksimum 1000, złotych nawet mniej ludzie którzy som biedni powinni otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń jak som za niskie zarobki nie wystarcza na mieszkanie opłaty jak ktoś ma 1200, złotych renty,emerytury z opieki ,to jak ma to wszystko opłacić za granicom som bespłatne lekarstwa dla poczebujoncych i smaczne pożywne obiady, kolacje w instytucji w przytułkach za granicom w skandynawi,w Francji,Hiszpani jak się za mało zarabia ma się mało godzin pracuje się na 3,4,5 godzin dziennie to państwo pomaga dopłaca połowe czynszu do mieszkania ,i dostaje się otrzymuje się dodatkowo dochód podstawowy gwarantowany+ bespłatne lekarstwa na mieszkanie czyste bez grzyba 🍄i zgnitych podług i ścian do remontu czeka się maksimum 2/3/4 lata nie jak w Polsce fełdalnej liberalnej że się czeka na zgnite mieszkanie socjalne komunalne z grzybem🍄 zgnitymi podłogami i rozlatujoncymi się ścianami od 5 lat do 15 lat średni czas oczekiwania wynosi 8 /10 lat