Narodowy czempion szuka nowego szefa. Oto warunki

Szukają prezesa Grupy Azoty. Oto warunki

Termin przyjmowania zgłoszeń w postępowaniu upływa 14 marca , a rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą od 18 do 19 marca tego roku.

Spółka poinformowała ponadto, że kandydaci powinni spełniać łącznie m.in. następujące warunki: posiadać obywatelstwo polskie, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać w pełni z praw publicznych, posiadać wykształcenie wyższe, posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek i posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych.