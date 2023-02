Naruszenie dobrego imienia firmy

Czym jest dobre imię firmy?

Czy firma może mieć tzw. dobre imię, czy należy się ono tylko osobom prywatnym? Kodeks cywilny określa, co zalicza się do dóbr osobistych człowieka. Zgodnie z treścią art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego są nimi:

zdrowie,

wolność,

cześć,

swoboda sumienia,

nazwisko lub pseudonim,

wizerunek,

tajemnica korespondencji,

nietykalność mieszkania,

twórczość o charakterze naukowym, artystycznym, wynalazczym i racjonalizatorskim.

Dobra osobiste są chronione z tytułu prawa cywilnego, i to bez względu na to, czy inne przepisy również dają im jakąkolwiek ochronę. Jak przekłada się to na dobre imię firmy? Zwykle rzeczywiście dobre osobiste są łączone z osobami fizycznymi, ale w praktyce mogą one dotyczyć także prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, jako osobie fizycznej, przysługuje prawo ochrony jego dóbr osobistych.