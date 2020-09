Nepotyzm w spółkach Skarbu Państwa. Kaleta mówi o obsadzaniu stanowisk

Giertych o zarzutach dla Leszka Czarneckiego: mafijne porachunki

Kontynuując wypowiedź rzucił, że w przypadku ludzi powiązanych z Solidarną Polską w spółkach skarbu państwa jest to liczba 0.5 proc. Dopytywany przez dziennikarza, czy pół procenta wszystkich stanowisk w spółkach jest obsadzonych przez ludzi powiązanych z Solidarną Polską szybko zmienił temat i już do tej liczby nie wrócił. To o tyle ważne, że jeżeli rzeczywiście tak jest, to oznacza, że zatrudnienie znalazła spora rzesza ludzi z klucza politycznego.