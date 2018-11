Codeheroes wygrywa HackYeah. Nagroda PKO BP trafia też do Team AI Meetup

W sumie w rywalizacji wzięło udział ok. 3 tys. osób.

HackYeah to konkurs informatyczny (tzw.hackathon). Rywalizowały w nim zespoły programistów, którzy mieli stworzyć gotowe rozwiązania postawionych przed nimi problemów. Najlepszy okazała się drużyna Codeheroes. Zwycięstwo przyniosło im opracowanie narzędzie do pomocy w zarządzaniu finansami osobistymi, które wykorzystuje chatbota do komunikacji z klientem.