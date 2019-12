Nielegalny hazard w odwrocie. Dzięki jednej ustawie

W zeszłym roku wartość nielegalnych zakładów online przekroczyła 4 mld zł, podczas gdy legalnego nie dobiła nawet do 3,9 mld zł. Paradoksalnie to dobra wiadomość, ponieważ wartość nielegalnego rynku od 2015 r. wzrosła o 42 proc., podczas gdy legalny urósł w tym samym czasie aż siedmiokrotnie. Oznacza to, że legalny hazard bardzo szybko nadrabia dystans.

Dane za ten rok mogą być znacznie lepsze. A to dlatego, że na rynek wszedł potężny gracz.

5 grudnia pierwszą rocznicę debiutu w sieci obchodzi Totalizator Sportowy. I raportuje bardzo dobre wyniki.