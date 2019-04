Niemal 30 tys. osób najpóźniej jutro musi dostać podwyżki. Patryk Jaki obiecał

Podwyżki w średniej kwocie 600 zł dla każdego funkcjonariusza Służby Więziennej zostały obiecane w listopadzie minionego roku. To wówczas związki zawodowe służb mundurowych przekonały rząd do przyznania podwyżek – MSWiA podpisało porozumienie z podległymi sobie służbami m.in. policjantami oraz Strażą Graniczną, a Ministerstwo Sprawiedliwości ze Służbą Więzienną. W przypadku tych ostatnich związkowcy zgodzili się na podwyżki od 1 stycznia 2019 r. z zastrzeżeniem, że zostaną wypłacone najpóźniej we wrześniu.

Taki scenariusz nie przypadł jednak do gustu funkcjonariuszom, którzy grozili wznowieniem protestu i masowym "chorowaniem" w maju. Raczej do tego nie dojdzie, ponieważ premier pod koniec marca podpisał rozporządzenie o ustaleniu wielokrotności kwoty bazowej, co otworzyło drogę do uruchomienia wypłat. Poinformował o tym 12 kwietnia NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Dożyć do godnej emerytury. Mundurowi czekają na zmianę przepisu 15a

Kilka dni później 16 kwietnia przewodniczący związku Czesław Tuła opublikował na Facebooku oświadczenie, z którego wynika, że funkcjonariusze obiecane pieniądze dostaną przed świętami.

Oglądaj też: Bartłomiej Sienkiewicz o Zielińskim: ten pan w MSWiA to katastrofa

"W sprawie realizacji i wypłaty podwyżek uzyskaliśmy zapewnienie wypłaty tych środków dla funkcjonariuszy do Świąt Wielkanocnych 2019 roku z wyrównaniem od 1 stycznia. Natomiast jeśli chodzi o pracowników cywilnych to trwają jeszcze prace legislacyjne" – brzmi fragment oświadczenia. To oznacza, że pieniądze na kontach funkcjonariuszy, których według najnowszych danych jest 27 286, muszą znaleźć się najpóźniej w piątek 19 kwietnia.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące