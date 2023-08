Niemcy chcą odesłać do Polski blisko 3,4 tys. cudzoziemców

Niemcy odsyłają do Polski cudzoziemców

Najwięcej osób do zawrócenia do Polski zgłaszają Niemcy. Dotychczas w tym roku zawnioskowały w sumie o cofnięcie do Polski 3377 cudzoziemców, z czego 495 osób już zostało odesłanych.

Przekazywani cudzoziemcy to osoby, które w Niemczech przebywają nielegalnie, ale przybyły do nich przez Polskę. To np. cudzoziemcy, którzy opuścili otwarte ośrodki dla cudzoziemców przed zakończeniem procedur i udały się do Niemiec. Mogą być to osoby, które nadużywają procedury uchodźczej - składają wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej i wyjeżdżają z Polski, nie czekając na rozstrzygnięcie. Jeśli następnie złożą taki sam wniosek w Niemczech, mogą zostać zawrócone do Polski, gdzie złożyły go po raz pierwszy.