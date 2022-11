Niemcy zmagają się z niedoborem programistów. Są gotowi zatrudnić nawet Rosjan

Niemcy potrzebują ok. 137 tys. pracowników IT. To o 43 proc. więcej niż rok temu. Tak duża liczba wakatów w branży informatycznej to rekord – podaje polskojęzyczny portal rozgłośni "Deutsche Welle", który powołuje się na raport Bitkomu. Związek Federalny przed przygotowaniem swojego raportu przebadał sytuację 854 firm.